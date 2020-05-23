Ищешь лучшую квартиру или апартаменты? Все уже здесь, уточни параметры

м. Домодедовская 17

Московская обл., Ленинский г.о., дер. Сапроново, Калиновская ул.

В ЖК «Первый квартал» представлены уникальные квартиры с террасами с перилами и живой изгородью! Двухуровневые квартиры с правильным зонированием! Выгодные цены на новые форматы жилья! Рядом с рекой и парком! Всего в 6 км от МКАД!