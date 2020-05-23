Ищешь лучшую квартиру или апартаменты? Все уже здесь, уточни параметры

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Лучшие предложения месяца

Квартиры от 2,1 млн в ЖК «Первый Зеленоградский»

м. Пятницкое шоссе 36
Московская обл., г.о. Солнечногорск, дер. Голубое, ул. Жилинская

ЖК «Первый Зеленоградский» от застройщика ГК «Сибпромстрой» в 2 км от Зеленограда.

ГК Сибпромстрой +7 (495) 181-14-30

Летние скидки до 6% в ЖК «Поколение»

м. Окружная 0
г. Москва, СВАО, р-н Отрадное, Нововладыкинский пр-д, д. 1, корп. 2

Скидки на ограниченный пул квартир в ЖК «Поколение». Расположение – в 250 метрах от метро «Окружная».

ГК ФСК +7 (495) 181-09-20

Летние скидки до 7% в ЖК «Новое Тушино»

м. Сходненская 13
Московская обл., г.о. Красногорск, дер. Путилково, Новотушинская ул.

Скидки до 7% в ЖК «Новое Тушино»! Удачное расположение, своя развитая инфраструктура.

ГК ФСК +7 (495) 181-04-10

Квартиры от 2,3 млн рублей в ЖК «Новый Раменский»!

м. Выхино
Московская обл., г. Раменское, Северное ш.

Квартал «Новый Раменский» в стиле сталинской архитектуры рядом с парком! Квартиры по выгодным ценам – всего от 2,3 млн рублей! Благоустроенные дворы, паркинг и собственная гимназия на территории! Часть комплекса уже построена и заселена!

ГК ФСК +7 (495) 181-04-10

Скидки на квартиры до 5% в ЖК «Сколковский»

м. Кунцевская 15
Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой

Скидки на квартиры до 5% в ЖК «Сколковский»! Старт продаж последнего корпуса.

ГК ФСК +7 (495) 181-04-30

Квартиры от 7,8 млн в ЖК «Настроение»

м. Ростокино
г. Москва, СВАО, Ярославский р-н, ул. Красная сосна, вл. 3

Новый жилой комплекс «Настроение» класса «Комфорт+». В соседнем дворе – школа и детский сад.

ГК ФСК +7 (495) 181-18-20

Выгодные цены на старте продаж!

м. Петровско-Разумовская 10
г. Москва, САО, Дмитровский р-н, Дмитровское ш., вл. 107

Новые корпуса в ЖК «Летний сад»! Квартиры на старте продаж по самым выгодным ценам. Успейте купить до повышения стоимости! Комплекс с охраняемой территорией и собственным ландшафтным парком во дворе. 5 минут до метро «Селигерская» на автомобиле!

Группа Эталон +7 (495) 181-16-80

Уникальные квартиры с террасами!

м. Домодедовская 17
Московская обл., Ленинский г.о., дер. Сапроново, Калиновская ул.

В ЖК «Первый квартал» представлены уникальные квартиры с террасами с перилами и живой изгородью! Двухуровневые квартиры с правильным зонированием! Выгодные цены на новые форматы жилья! Рядом с рекой и парком! Всего в 6 км от МКАД!

Брусника +7 (495) 181-25-20

Готовые квартиры по уникальной цене!

м. Ховрино
Московская обл., г. Химки, ул. Зелёная, д. 6, корп. 1

ЖК «Альтаир» сдан и готов к заселению! Много форматов квартир по приятным ценам! Рядом лесопарк и набережная канала им. Москвы! Метро «Ховрино» в 5 минутах на автомобиле! Сниженные платежи по коммунальным услугам, благодаря энергосберегающим технологиям!

ГК Сибпромстрой +7 (495) 181-14-70

ЖК 1147 – Новостройка у метро «ВДНХ»!

м. Алексеевская 3
г. Москва, СВАО, Алексеевский р-н, ул. Маломосковская, вл. 14

Ключи в Новом году! Квартиры от 11 млн.рублей. Скидка 30% на машино-места до 30 декабря! Успейте купить до повышения цен!

Шатер Девелопмент +7 (495) 185-06-00

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4/27/2020
Старая Москва Обзор предложений Рейтинг районов Москвы
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